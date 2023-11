Raspadori conferma, "Gara buonissima" dice Spalletti

Penso che Raspadori abbia fatto una gara eccellente. Si può confermare la sua presenza in campo all'inizio e vedere fino a dove può arrivare. A poche ore dal match con l'Ucraina, valido per la qualificazione a Euro 2024, il ct azzurro Luciano Spalletti conferma la presenza dell'attaccante del Napoli, grande protagonista del match di venerdì a Roma con la Macedonia del Nord. "Ha fatto quei metri necessari per direzionare sempre la loro costruzione - ha detto il tecnico della Nazionale a Raisport - per andare a legare il gioco con il centrocampo. È un buon finalizzatore, gli manca solo un po' di struttura, ma io ritengo molto positiva la sua prova".