Rayan Cherki firma con il Manchester City: 42,5 milioni per l'attaccante francese

L'attaccante francese Rayan Cherki ha lasciato l'Olympique Lione, la sua squadra giovanile, per firmare con il Manchester City fino al 2030, con cui parteciperà al Mondiale per Club. Per assicurarsi i servizi del ventunenne neo-nazionale, il club allenato da Pep Guardiola ha pagato "42,5 milioni di euro, inclusi 6 milioni di bonus, a cui potrà essere aggiunto un interesse del 15% sugli utili di eventuali plusvalenze future", ha dichiarato l'OL in un comunicato.