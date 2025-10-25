Real-Barca: Xavi Alonso carica i blancos, "siamo pronti"

Cresce l'attesa per il "clasico" tra Real Madrid e Barcellona in Spagna. L'allenatore dei blancos, Xabi Alonso, ha dichiarato che la sua squadra arriverà domenica al Bernabeu "in condizioni migliori" dopo aver corretto gli errori commessi nel derby perso con l'Atletico Madrid.

Le merengues hanno subito un umiliante 5-2 da parte dei rivali dell'Atletico nella loro unica sconfitta stagionale in 12 partite disputate. La squadra di Alonso ha un vantaggio di due punti sul Barcellona in vetta alla classifica e conta di difenderlo domani. "Senza dubbio sono trascorse alcune settimane in cui abbiamo corretto le cose, facendole meglio - ha detto Alonso in una conferenza stampa -. Arriviamo in un buon momento, sia in termini di morale, sia in senso calcistico, il nostro livello competitivo - è un buon momento. In questo percorso di 12 partite c'è stata una crescita ma c'è ancora spazio per migliorare".

La scorsa stagione il Barcellona ha battuto il Real di Carlo Ancelotti in entrambi i Clasicos di campionato, nonché nelle finali di Coppa del Re e Supercoppa di Spagna. Per i blaugrana interviene il viceallenatore Marcus Sorg, che siederà in panchina al posto di Hansi Flick che è squalificato. Secondo il tecnico dei catalani, Lamine Yamal, criticato per alcune dichiarazioni provocatorie contro il Real Madrid ("Sono porcinos perché rubano e si lamentano", ha detto in settimana a margine di una partita di Kings League) sarà "motivato": "Lamine è un giocatore di alto livello e penso che le critiche lo motiveranno. Spero che domani lo vedremo fare una grande prestazione", ha detto Sorg.