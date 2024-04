Real-City: "Scontro tra leoni", "Che ritorno ci aspetta!"

Grande spazio sulle pagine dei giornali spagnoli per lo spettacolare 3-3 di Champions al Bernabeu tra Real Madrid e Manchester City. Un match di puro di spettacolo che spinge il quotidiano sportivo 'As' a tiolare su "Una partita di cannoni", per enfatizzare il totale dei gol e delle occasioni mancate. 'Marca' sottolinea "Che ritorno ci aspetta!", mentre il catalano 'Sport' sottolinea che "Pep (Guardiola ndr) lascia vivo il Madrid". Il 'Mundo Deportivo', sempre molto attento alla vicende del Barcellona, riserva la maggior parte dello spazio in prima pagina alla sfida di questa sera tra Psg e la squadra di Xavi, ma nota che quello di ieri sera a Madrid è stato un "Pareggio Enorme". Spazio alla supersfida dei quarti di Champions anche sui giornali inglesi. "Che Notte!" titola il 'Daily Mail' riferendosi anche all'altro match, quello tra Arsenal e Bayern, finita 2-2. "Accidenti che pari, i giganti ci servono un classico", è invece il commento del 'Daily Express'. Il 'Mirror' scrive invece dei "Campioni del City in un thriller da 6 gol al Bernabeu". Per 'Star Sport' è stato uno "Scontro tra leoni". "Tre gol bellissimi e uno strepitoso 'din don' del Real Madrid", è il titolo del Times, che titola anche su un commento post match di Guardiola: "In passato avremmo perso questa partita per 5-1".