Real Madrid ingaggia Franco Mastantuono: battuta la concorrenza del Paris SG

Il Real Madrid ha battuto la concorrenza, soprattutto quella del Paris SG e, secondo la stampa spagnola, la prossima settimana - appena superate le visite mediche - ufficializzerà l'ingaggio di Franco Mastantuono dal River Plate, 17 anni, che nella partita di ieri contro il Cile é diventato il più giovane esordiente con la maglia della nazionale argentina.

Il responsabile scouting del Real, Juni Calafat, si é recato di persona a Buenos Aires per avere il 'sì' definitivo del giocatore e della sua famiglia, come passo preliminare per la chiusura dell'accordo con il River.

Il club madrileno, che segue la crescita di Mastantuono da un paio di stagioni, verserà la clausola rescissoria da circa 48 milioni di euro e per il centrocampista offensivo ha pronto un contratto di sei anni.