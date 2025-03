Real Madrid sconfitto dal Real Betis: Isco decisivo con un rigore

Il Real Madrid ha subito un duro colpo nella difesa del titolo di campioni della Liga a causa di una inattesa sconfitta per 2-1 contro il Real Betis. E' stato l'ex Isco a segnare il rigore vincente contro i suoi ex compagni di squadra che ora hanno gli stessi punti del Barcellona in vetta alla classifica. I catalani, però, hanno una gara in meno: devono ancora giocare con la Real Sociedad. L'Atletico Madrid, terzo, ospiterà l'Athletic Bilbao e, se dovesse vincere, scavalcherebbe i blancos in vetta.

Al Real non è bastato il gol di Brahim Diaz per superare il Betis: i padroni di casa hanno prima risposto con un colpo di testa di Johnny Cardoso. Poi Isco ha assicurato alla squadra andalusa una meritata vittoria con un rigore all'inizio del secondo tempo. Isco è tornato a giocare a dicembre dopo aver perso diversi mesi per un serio infortunio ad una gamba. Il regista di 32 anni ha detto che ha sempre "Madrid nel cuore": con il club madrileno ha vinto diversi trofei importanti prima della partenza nel 2022.