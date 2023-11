Rebrov, Ceferin dice che Italia deve esserci?Non mi preoccupo...

"A questo deve pensare la gente ucraina, non i nostri calciatori che devono restare concentrati e pronti per scendere in campo. Queste parole non vanno ad influenzare in alcun modo la nostra partita. Non mi preoccupo". Così il ct dell'Ucraina Sergyi Rebrov, in conferenza stampa, fornisce un commento sulla frase detta giorni fa dal presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin, secondo il quale "l'Italia deve a tutti i costi partecipare all'Europeo". Ma, secondo Rebrov, qual è il sentimento che accompagna la nazionale dell'Ucraina? "Stiamo vivendo un momento difficile e vogliamo regalare delle emozioni positive alla nostra gente - risponde -, vogliamo essere di supporto in qual che modo sapendo che le partite della nazionale possono aiutare i nostri ragazzi, i nostri soldati. Non abbiamo bisogno di motivazioni extra per una partita del genere". "Ho grande rispetto per l'Italia - conclude -, in cui ci sono ottimi giocatori, ma non ho bisogno di nessuno di loro. Sono forti, però io mi tengo i miei".