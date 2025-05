Red Bull Ape Rush 2025: adrenalina e tradizione a Sirolo

Preparatevi a vivere l'adrenalina dell'estate con Red Bull Ape Rush, il nuovo evento firmato Red Bull che "accenderà i motori" il 26 e 27 luglio 2025 nella scenografica Spiaggia Urbani di Sirolo, perla incastonata tra le scogliere del Monte Conero. In un mix travolgente di azione, tradizione e spettacolo, la leggendaria Ape Piaggio si trasforma in protagonista assoluta di una corsa mozzafiato: un'irresistibile sfida tra ostacoli, creatività e ironia, dove folklore e passione per i motori si incontrano per stupire, in perfetto stile Red Bull.

A sfidarsi saranno 30 team composti da due persone, accuratamente selezionati tra le community di "apisti" di tutta Italia. Le squadre si sfideranno in una gara cronometrata in discesa, su un percorso selettivo, cercando di mantenere intatto un carico sistemato nel cassone dell'Ape fino all'arrivo sulla spiaggia. Qui il carico verrà trasferito su una piccola imbarcazione e portato fino al mare, completando un percorso che unisce abilità e tanto divertimento.

In omaggio alla tradizione marinara marchigiana, il tema dell'edizione 2025 sarà "Pesca e Pescatori": i partecipanti dovranno reinterpretarlo con creatività, decorando il proprio mezzo e indossando costumi ispirati al mondo della pesca. Una sfida nella sfida, tra autoironia e spirito goliardico.

L'evento intende valorizzare la regione Marche e in particolare la provincia di Ancona, esaltandone il mix unico di natura, cultura e tradizione. Sirolo, "la perla dell'Adriatico", rappresenta il luogo perfetto per questa festa popolare, tra mare cristallino, paesaggi mozzafiato, così da suggellare un forte legame con il territorio.

In un mondo in continua trasformazione, Red Bull Ape Rush vuole ricordare i valori fondanti dell'italianità: operosità, bellezza, spirito comunitario e voglia di divertirsi. Il format, ricco di contenuti visivi, adrenalina e ironia, trova le sue basi nella tradizione ma riesce a coinvolgere anche le generazioni più giovani, offrendo un'esperienza memorabile in una location d'eccezione. Le iscrizioni per Red Bull Ape Rush sono ufficialmente aperte: c'è tempo fino al 15 giugno 2025 per candidare la propria squadra a questo evento unico, accedendo al link: redbull.com/it-it/events/red-bull-ape-rush.