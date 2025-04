Red Bull BC One Cypher Italy: Firenze celebra la cultura Hip Hop con B-Boy Pesto e B-Girl Anti

Dopo due giorni straordinari che hanno trasformato Firenze nella capitale della cultura Hip Hop contemporanea, si è concluso ieri sera alla Stazione Leopolda il Red Bull BC One Cypher Italy, la Finale Nazionale della competizione di breaking 1 vs 1 più prestigiosa al mondo. Sabato 26 e domenica 27 aprile, centinaia di appassionati hanno partecipato a un appuntamento che ha saputo fondere breaking, street art, musica, cinema e talk, offrendo uno spaccato autentico e vibrante dell'underground italiano e internazionale.

Dopo le qualifiche di sabato, che hanno visto oltre duecento b-boy e b-girl provenienti da tutta Italia lottare per conquistare un posto alla Finale Nazionale e dopo spettacolari e combattutissime battle 1 vs 1, domenica sera sono stati incoronati i vincitori che rappresenteranno l'Italia alla prestigiosa Red Bull BC One World Final di Tokyo, il prossimo 9 novembre 2025. Sono Stefano Beltrame, in arte B-Boy Pesto, e Antilai Sandrini, in arte B-Girl Anti, entrambi volti noti della scena e già detentori del titolo in passato.

B-Boy Pesto è uno dei principali talenti italiani del breaking. Nato a Savona nel 1997, si forma tra la scena underground locale e Milano, dove intraprende la carriera professionale. È membro della storica crew Last Alive. Due volte vincitore del Red Bull BC One Cypher Italy (nel 2019 e nel 2021), si è qualificato per le Olimpiadi di Parigi 2024. Con uno stile originale e tecnico, unisce radici street e formazione latino-americana.

Anti è una delle b-girl italiane più affermate a livello internazionale. Nata a Livorno nel 1997, cresce ad Aviano e si avvicina al breaking a 13 anni, dopo esperienze nella ginnastica e nelle arti marziali. Ha vinto il Red Bull BC One Cypher Italy nel 2021 e rappresentato l'Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nel 2022 è stata inviata nella Top 16 delle B-Girl alla World Final Red Bull BC One di New York ed è stata la prima B-Girl italiana ad arrivare tra le migliori 8. Membro delle crew Rocking Sample e Infilaskills, è apprezzata per il suo stile tecnico e creativo. Attualmente è tra le atlete di breaking più quotate nel ranking mondiale.

I 16 migliori b-boy e le 8 migliori b-girl della scena italiana si sono sfidati in un cypher infuocato, regalando al pubblico momenti di straordinaria intensità e creatività. La Stazione Leopolda ha visto una grandissima partecipazione di pubblico: tra appassionati di Hip Hop, street artist, danzatori e curiosi, l'evento ha confermato Firenze come un hub della creatività urbana. Le sessioni di crew vs crew e gli open cypher hanno animato le giornate, trasformando lo spazio in una grande festa collettiva all'insegna della musica, della danza e della condivisione.

Con la sua energia autentica e la sua capacità di connettere mondi e generazioni diverse, il Red Bull BC One Cypher Italy 2025 si conferma l'appuntamento di riferimento per la cultura Hip Hop in Italia. Ora l'attenzione si sposta su Tokyo, dove il 9 novembre i nostri campioni proveranno a portare il meglio della scena italiana sul palcoscenico mondiale e vincere il titolo.