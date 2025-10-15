Red Bull dance your style,olandese Joy conquista titolo mondiale

Una serata da ricordare, un'arena piena di energia e una sola regola: lasciarsi guidare dalla musica. Si è conclusa con un grande successo la Red Bull Dance Your Style World Final 2025, andata in scena all'Intuit Dome di Los Angeles, teatro della sfida decisiva tra i migliori street dancer del mondo. In un contesto di tutto esaurito sugli spalti, la finale ha messo di fronte i migliori 8 (selezionati nei giorni precedenti fra i ballerini provenienti dalle National Final avvenute in 46 Paesi) e le 8 wild card internazionali in una serie di battle 1vs1 ad alto tasso di spettacolarità. Gli ingredienti dello show? Niente coreografie preimpostate, musica a sorpresa (dagli anni '80 al funk, dall'hip hop al rock) e, come da tradizione, nessuna giuria: a decidere il verdetto è stato il pubblico, a rendere ancor più elettrizzante un mix di pura energia e improvvisazione.

L'atmosfera è stata quella delle grandi occasioni: oltre alla sfida, la serata ha celebrato la cultura urban e la creatività globale con ospiti, showcase, momenti corali e performance inattese. Una vera festa della danza, che ha coinvolto migliaia di fan dal vivo e milioni di spettatori connessi in streaming da tutto il mondo. A soli 18 anni, la dancer olandese Jaïra Joy ha conquistato il titolo di quinta campionessa mondiale del Red Bull Dance Your Style, al termine di una gara intensa e adrenalinica. Round dopo round, Jaïra ha saputo conquistare il pubblico fino a qualificarsi per la finale, in un confronto storico, per la prima volta tutto al femminile, contro la campionessa in carica Waackxxxy (Corea del Sud, vincitrice 2023 e finalista 2024): la battle decisiva sul palco dell'Intuit Dome ha infine sancito il trionfo della performer dei Paesi Bassi.

La finale del Red Bull Dance Your Style di sabato è stata il momento culminante di una intera settimana di eventi - la World Final Week - che ha trasformato Los Angeles in un hub globale della street dance: panel, workshop, pre-finali e momenti di networking hanno coinvolto professionisti, appassionati e curiosi in alcuni dei luoghi simbolo della città. Dalla Red Carpet Royale all'Eden fino al Playground LA, la community ha vissuto un'esperienza immersiva fatta di scambio, formazione e divertimento, con ospiti da tutto il mondo e una partecipazione entusiasta.

Red Bull Dance Your Style è una competizione globale di street dance "all styles" con un formato unico, 1vs1. I ballerini si sfidano improvvisando su brani a sorpresa - funk, pop, rock, hip hop, old school classics e molto altro - con l'obiettivo di conquistare il pubblico, il solo a stabilire chi domina la scena. L'edizione inaugurale della Red Bull Dance Your Style World Final si è svolta a Parigi nel 2019, e ha incoronato l'olandese Shinshan primo campione. Negli anni successivi il titolo è andato a THE D SoraKi (Giappone, Johannesburg 2022), Waackxxxy (Corea del Sud, Francoforte 2023) - prima donna a vincere la competizione - per arrivare al campione uscente MT Pop (Vietnam), trionfatore alla World Final di Mumbai 2024. L'edizione di Los Angeles 2025 ha scritto un nuovo capitolo di questa storia, celebrando la diversità e la creatività della street dance mondiale.