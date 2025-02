Red Bull Italy SailGP Team: Determinazione e crescita al Kpmg Australia Sail Grand Prix

Il Red Bull Italy SailGP Team, prima e storica squadra italiana nel campionato velistico più prestigioso al mondo, ha portato a termine un impegnativo weekend al Kpmg Australia Sail Grand Prix, dimostrando resilienza e determinazione contro una concorrenza esperta e più che mai agguerrita. Sebbene i risultati non siano stati quelli sperati, il team italiano ha tratto insegnamenti preziosi. Essere la squadra più giovane del parco partenti, quindi con il minor numero di ore di navigazione alle spalle, comporta difficoltà maggiori rispetto agli avversari. Da un lato vi è consapevolezza che non esistono scorciatoie nel percorso di crescita e maturazione, ma d'altro canto la motivazione è più forte che mai in vista dei prossimi eventi.

Tracciando un bilancio del weekend di regate, il timoniere Ruggero Tita ha spiegato che "Sydney ha offerto un contesto di gara complesso: abbiamo affrontato un contesto altamente competitivo e nonostante i risultati non siano stati a nostro favore, ogni regata ci ha dato spunti importanti per crescere e imparare. Siamo determinati a lavorare sodo da qui a Los Angeles per continuare la nostra scalata in classifica."

Il Red Bull Italy SailGP Team ha compiuto progressi significativi nella classifica generale della stagione, guadagnando due posizioni complessive, e ora è pronto ad affrontare la prossima tappa, in programma a Los Angeles il 15 e 16 marzo.