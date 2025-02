Red Bull King of the Air 2025: In Sardegna le Qualificazioni del Kiteboarding

Il kiteboarding è pura adrenalina: spingersi oltre i limiti, sfidare la forza di gravità e dominare il vento. Nessun evento incarna meglio questo spirito del Red Bull King of the Air, il massimo palcoscenico per gli atleti di Big Air, pronti a impressionare il mondo con trick vertiginosi e atterraggi mozzafiato. Nel 2025 la competizione parte per la prima volta dall'Italia, in particolare dalla Sardegna (tra marzo e aprile a Porto Pollo), e alza ulteriormente l'asticella: più eventi di qualificazione e più opportunità per i talenti emergenti di sfidare i giganti di questa disciplina. Con tre tappe di qualificazione prima dell'evento principale a Città del Capo, in Sudafrica (dicembre 2025), il percorso verso il titolo diventa ancora più avvincente. La fase di selezione si amplia in Europa, offrendo agli atleti più possibilità di guadagnarsi un posto tra i migliori al mondo.

"Questi eventi - ha dichiarato il Direttore Sportivo della competizione, Sergio Cantagalli - non sono solo un'opportunità per individuare i rider più forti, ma anche un momento per rafforzare la comunità del kiteboarding, celebrare la diversità e spingere oltre i confini di questo sport spettacolare". Da tre anni a questa parte gli atleti italiani dominano la scena di questo sport e, anche nel 2025, l'obiettivo sarà prolungare ulteriormente il "regno" tricolore nel circuito. In tale ottica, il fatto che il primo turno delle qualificazioni si svolga in Italia acquisisce un particolare rilievo e aumenta il fascino della competizione. Ogni evento si svolgerà all'interno di una finestra meteo, per garantire condizioni di vento ottimali e offrire agli atleti la possibilità di esibirsi al massimo livello. I vincitori di ciascuna tappa conquisteranno un pass diretto per la finale a Città del Capo, dove sfideranno l'élite mondiale.

Il campione in carica del Red Bull King of the Air, Andrea Principi, sa che la strada per difendere il titolo sarà impegnativa: "Vincere l'anno scorso è stato un sogno che si è avverato, ma il livello continua a salire. Queste qualificazioni porteranno nuovi talenti e non vedo l'ora di scoprire cosa riusciranno a fare". Dopo l'introduzione storica della gara femminile nel 2024, il Red Bull King of the Air 2025 conferma il suo impegno nell'inclusione, presentando nuovamente le due categorie Open e Femminile. Un passo avanti per la crescita dell'intero movimento. "Siamo incredibilmente orgogliosi di continuare a far crescere la divisione femminile - ha aggiunto Cantagalli - È straordinario vedere queste atlete spingersi oltre i limiti sul palcoscenico più importante". Con il Red Bull King of the Air in continua evoluzione, il 2025 promette di essere un anno storico per il kiteboarding Big Air. Le iscrizioni per le qualificazioni sono ufficialmente aperte: tutti i dettagli su idoneità, scadenze e regolamento sono disponibili sul sito ufficiale della competizione: