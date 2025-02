Red Bull svela la RB21: evoluzione tecnica per il 2025

Dopo la Mercedes, è arrivato il turno della Red Bull. Il team di Milton Keynes ha appena pubblicato alcuni render della RB21, togliendo difatti il mistero su alcune scelte tecniche adottate per il 2025. Per vedere invece tutti i dettagli sulla vettura occorrerà aspettare almeno il filming day di oggi o i test ufficiali al via domani in Bahrain. Dopo aver mostrato la livrea durante l'evento di lancio della stagione a Londra scorsa settimana, la squadra di Milton Keynes ora ha condiviso le prime immagini della RB21 parlando di "evoluzione di una generazione Red Bull". La Red Bull avrà a disposizione 200 km e si darà il cambio in pista con la Mercedes: anche il team di Brackley proverà per la prima volta la RB21 sul circuito di Sakhir il giorno prima dei test ufficiali.