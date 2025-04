Regata Accademia Navale RAN 630: Pronti a Livorno per la Sfida Offshore

Tutto è pronto sulle banchine delle Yacht club di Livorno, all'interno dell'antico Porto mediceo, per l'8/a regata dell'Accademia navale - RAN 630, prova di oltre 630 miglia nautiche sul percorso Livorno - Porto Cervo Faraglioni di Capri - Livorno, valida per il Campionato italiano Offshore di vela dell'Unione Italiana vela d'altura) con grado 3, il più elevato. La manifestazione è organizzata dallo Yacht club di Livorno in collaborazione con l'Accademia navale e la Sezione velica Marina militare di Livorno 'Gorla' ed è parte della Settimana velica internazionale dell'Accademia navale - Città di Livorno.

Sulla linea di partenza si troveranno 17 concorrenti, tra cui il solitario francese Michel Cohen sul Figaro 2 Tintorel e il catamarano foiling Falcon di Matteo Uliassi, in equipaggio con lui anche Shannon Falcone, ideatore della barca e membro di Luna Rossa, velista con esperienza di sei campagne di Coppa America (di cui due vinte con Oracle) e due Ocean Race. Torna a difendere il titolo delle ultime due edizioni il Suofast 3600 Lunatika, condotto in doppio da Guido Baroni e Alessandro Miglietti che da quest'anno regatano con il guidone dello YCL; al via anche i vincitori assoluti e Double Handed del 2021, Antonio Maglione e Lorenzo Villi sul GS 40 Blues e quelli del 2020 e Francesco Conforto con Ruggero Bellucci sul 9.50 Class Pegasus.

La Marina militare sarà presente con tre imbarcazioni a vela, Antares, Eomalbaut e il Mini 6.50 Pegaso MM del quale sarà skipper Andrea Pendibene, che concorreranno per il Trofeo Marotta, riservato agli equipaggi militari. Torna alla RAN 630 il First 47.7 Audace, questa volta condotto dall'armatrice Celia Oliverio con un equipaggio interamente femminile, mentre il suo co-armatore Beppe Agliardi sarà a bordo della new entry Zeroincondotta, un X 412 di Damiano Zilio. Cambio di barca anche per Francesco Giordano, al timone del nuovo Adtiaole, un X-41. Tornano anche Amarola Il di Gherardo Maviglia, Tattoo di Luigi Paoletti e Sback di Ralph Lualdi. L'Impala 36 Mizac Coccodrillo di Franco Di Paco sarà invece alla sua prima RAN 630.