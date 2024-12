Remco Evenepoel e Bpost: campagna di prevenzione contro gli incidenti da dooring

Remco Evenepoel, recentemente operato per fratture multiple dopo un incidente con un veicolo delle Poste Belghe (Bpost), si unirà all'azienda per una campagna di prevenzione contro gli incidenti causati dall'apertura improvvisa delle portiere, noti come dooring.

"Bpost, in collaborazione con R.Ev Academy, lancia una campagna di prevenzione contro gli incidenti causati dagli sportelli, chiamata anche +dooring+", si legge in un comunicato delle Poste.

Sui finestrini sarà affisso un adesivo con l'immagine del campione belga per ricordare agli automobilisti di verificare la presenza di ciclisti prima dell'apertura. Gli autisti di Bpost, già addestrati alla 'tecnica olandese' (aprire la porta con la mano opposta per controllare meglio l'eventuale arrivo di ciclisti e/o pedoni, ndr), saranno i primi dotati di questo adesivo, che sarà affisso su l'intera flotta aziendale.

Il 3 dicembre, nei pressi di Bruxelles, il corridore non è riuscito a evitare un'auto della Bpost, la cui postina aveva improvvisamente aperto la portiera. Il due volte campione olimpico di Parigi, 24 anni, ha riportato fratture ad una costola, alla scapola destra, ad una mano e soffre di contusioni ai polmoni e di una lussazione della clavicola destra. Non dovrebbe tornare ad allenarsi prima della fine di gennaio.