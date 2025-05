Rinnovi in casa Barcellona: Flick e Raphinha prolungano fino al 2027

Settimana di rinnovi in casa Barcellona. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo nella sua edizione online, oggi tocca al tecnico Hansi Flick, che estenderà di un anno il suo contratto firmando fino al 2027, e domani, invece, sarà il turno di Raphinha. Il 28enne attaccante brasiliano, reduce da una stagione da 34 gol e 22 assist ha un contratto che scade nel 2027 ma è nel mirino di parecchi top club, non solo europei. Raphinha, secondo il giornale catalano, rinnoverà prima dell'ultima gara di campionato contro l'Athletic Bilbao per poi concentrarsi con la nazionale brasiliana, già agli ordini di Carlo Ancelotti, per disputare due partite di qualificazione al Mondiale-2026 in Ecuador (5 giugno) e a San Paolo contro il Paraguay (10 giugno).