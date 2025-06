Rino Gattuso risponde a La Russa: "Porterò l'Italia al Mondiale"

"Con La Russa non voglio fare alcuna polemica. Spero solo di fargli cambiare idea, di portare l'Italia al Mondiale per fargliela cambiare": lo ha detto Rino Gattuso, nuovo ct azzurro, dopo che il presidente del Senato aveva commentato la sua nomina sottolineando di non essere d'accordo che sia un 'simbolo' del calcio italiano. "Delusione per la finale Champions da parte sua? Nel 2005 l'ho vissuta anche io, col Liverpool, e assicuro che non ho dormito per diverso tempo".