Roberto Cammarelle ricorda Nino Benvenuti: "Un campione e un riferimento per il pugilato italiano"

"Benvenuti è stato un grande campione e un grande punto di riferimento per tutti i pugili italiani che hanno sognato di andare alle Olimpiadi. Me compreso". Così Roberto Cammarelle, boxeur che nella categoria dei +92 kg ha vinto tre medaglie (un oro, un argento e un bronzo) in tre edizioni delle Olimpiadi, da Atene 2004 a Londra 2012, ricorda Nino Benvenuti.

"Ho un bel ricordo di lui, soprattutto quello dei Giochi di Pechino - dice ancora Cammarelle -, quando ho vinto l'oro. Lì siamo stati insieme per un po', poi lui ha commentato la mia vittoria in Rai e quindi ho un buonissimo ricordo del Nino post carriera. Benvenuti per ogni pugile era un po' uno zio di famiglia: lo conoscevano tutti, e tutti ne avevano sempre sentito parlare bene".