Robin van Persie è il nuovo allenatore del Feyenoord: contratto fino al 2027

Robin van Persie è il nuovo allenatore del Feyenoord. Il club di Rotterdam ha infatti ufficializzato l'accordo con l'Heerenveen, allenato dal tecnico 41enne che da domani sarà a disposizione del Feyenoord e firmerà un contratto fino al 2027. Come vice al suo fianco ci sarà René Hake.

"Siamo lieti che con Robin van Persie il nostro club possa avere come allenatore una vera icona - le parole del direttore generale Dennis te Kloese -. Robin conosce il club incredibilmente bene e sa esattamente cosa serve per ottenere risultati. Con la sua vasta esperienza internazionale, può ovviamente aiutare i giocatori a crescere ulteriormente qui. Inoltre, la sua visione calcistica si adatta perfettamente a ciò che abbiamo in mente al Feyenoord: calcio offensivo e ben tenuto, combinato con coraggio e intensità".

Alla vigilia del play-off di Champions League contro il Milan, il club olandese aveva a sorpresa esonerato l'allenatore Brian Priske e l'intero staff: il Feyenoord ha eliminato i rossoneri nel doppio impegno degli spareggi e ora agli ottavi affronterà l'Inter di Simone Inzaghi. Domani la presentazione del nuovo tecnico,