Rocco Commisso: De Gea è un campione, speriamo nella permanenza di Gudmundsson

''De Gea è un campione e si vede. Lo hanno mandato via e noi lo abbiamo preso. E' ancora giovane, può fare qualche altro anno con noi''. E' quanto ha dichiarato Rocco Commisso nel corso di un'intervista rilasciata alla Rai. Il presidente della Fiorentina spera anche in una permanenza di Albert Gudmundsson. ''Ha una situazione particolare in Islanda a livello giudiziario, ma l'auspicio è poterlo tenere''. Non ha alcuna intenzione di mollare il patron viola: ''Io non ho bisogno di investitori e mi auguro che ai fiorentini vada bene così. Resterò a Firenze per seguire le prossime quattro partite - ha aggiunto Commisso - speriamo di avere dopo il derby con l'Empoli una buona classifica per capire dove potremo arrivare. I nostri obiettivi sono stati sempre gli stessi, ovvero fare meglio della passata stagione, credo che potremo riuscirci. Palladino? Sta facendo un grandissimo lavoro, a gennaio gli abbiamo preso buoni giocatori, lui sa che gli voglio bene''.