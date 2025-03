Roland Fischnaller trionfa nel gigante parallelo di Krynica, Bormolini terzo

Roland Fischnaller torna al successo in Coppa del Mondo e nel primo dei due giganti paralleli di snowboard di Krynica, in Polonia, centra il 23esimo successo complessivo nel massimo circuito, il dodicesimo in gigante; terzo posto per Maurizio Bormolini che conquista la Coppa di specialità, in attesa che la matematica possa certificare il successo anche nella classifica generale di parallelo. Ancora una grande prova per il team azzurro coordinato dal dt Cesare Pisoni, capace di monopolizzare la parte alta del tabellone, piazzando Edwin Coratti in quarta piazza, Mirko Felicetti in quinta, Daniele Bagozza all'ottavo posto ed infine Aaron March al tredicesimo.

La prima vittoria stagionale di Fischnaller ha preso forma con il successo negli ottavi sull'altro veterano Andres Prommegger, per lanciarsi quindi con le vittorie nei duelli tutti azzurri su Felicetti e Bormolini. Nella finale l'altoatesino ha saputo avere la meglio sul coreano Sangho Lee, mentre Bormolini nella finale B la spuntava su Coratti per il terzo posto.

"Posso dire di essere in ottima forma - le parole di Fischnaller - ho cambiato tavola nel corso della stagione, una decisione non usuale ma che è servita. Sono cresciuto molto nel corso della stagione ed ora mi sento in piena fiducia: ieri ho sentito mio figlio che mi ha promesso una torta se avessi vinto…"

Bormolini fa sua con una gara di anticipo la coppetta di specialità: alla vigilia dell'ultima sfida in programma domani sono 612 i suoi punti contro i 455 del bulgaro Yankov, mentre Coratti è terzo a quota 398. Sono invece 810 i punti complessivi del valtellinese, che allunga su Prommegger (599).