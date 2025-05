Giulio Zeppieri, numero 310 Atp, non ha superato l'esame Carlos Alcaraz, nel primo turno del Roland Garros. Il romano ha affrontato una prova decisamente ostica contro il numero 2 del mondo, campione in carica dello Slam francese, che lo ha eliminato in tre set, con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-2.