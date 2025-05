Roma Breast Days 2025: Salute e Sport Uniti per la Lotta ai Tumori della Mammella

Roma Breast Days - Rema Roma per la Vita 2025 comincia a prendere forma. Svelata oggi nella sede sportiva Isa del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo la quinta edizione della manifestazione ideata e presieduta dal professor Giovanni Dal Pra, Uoc Chirurgia Plastica della Asl Roma1 il cui direttore generale è Giuseppe Quintavalle. Evento che si terrà il 3 e 4 ottobre nella Capitale nelle "Corsie Sistine" del Complesso Monumentale dell'Ospedale Santo Spirito in Saxia.

La manifestazione si divide in due parti, il congresso e la regata sul Tevere, due eventi ideati per unire salute, sport e solidarietà che si concentrano sui trattamenti dei tumori della mammella e sull'importanza della prevenzione e della riabilitazione attraverso l'attività sportiva in particolare del canottaggio.

Presidenti onorari dell'evento Valerio Cervelli, direttore della Chirurgia Plastica, dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Carlo Magliocca, past president della Società Italiana di Chirurgia Plastica, Daniele Masala, presidente del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, Diego Ribuffo, direttore della Chirurgia Plastica, dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza, Maurizio Valeriani primario emerito di Chirurgia plastica.

Il Congresso è un appuntamento ormai consolidato che riunisce a Roma le eccellenze mediche nel trattamento dei tumori della mammella e l'affiatamento dell'equipaggio di un 8 Jole in gara per vincere una regata rappresenta molto bene lo sforzo dell'Equipe Medica Multidisciplinare di una Breast Unit e vincere nel guarire le Pazienti.

Sono intervenuti alla presentazione tra gli altri: Simona Renata Baldassarre assessore alla Cultura e Pari Opportunità Regione Lazio come "Capitana dell'equipaggio della Regione Lazio", Maria Spena Componente del Cda Sport e Salute, il generale Medico Vincenzo Campagna, direttore del Policlinico Militare di Roma e Gianluca Franceschini direttore della Chirurgia Senologica del Policlinico Gemelli.

Inoltre, Adriana Bonifacino responsabile Senologia Idi-Irccs, anche lei "capitana", presente con la rappresentanza dell'equipaggio Fondazione Incontra Donna; Patrizia Frittelli direttore della Chirurgia Senologica dell'Ospedale Gemelli Isola e Capitana dell'equipaggio, Annamaria Bianchi Membro del Comitato Scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità per il monitoraggio delle Breast Units, Mimma Raffaele Responsabile della Unità di Oncologia Medica della Asl ROMA 1 e capitana dell'equipaggio.

Per le Donne della Stampa la giornalista Claudia Cortegiani capitana dell'equipaggio e l'attrice Livia Bonifazi capitana dell'equipaggio Donne dello Spettacolo. Infine Giovanna Coltelli direttrice dell'Ufficio Mostre della GNAMC, capitana di equipaggio. Angelo Montana, coordinatore della gara, ha presentato i sedici equipaggi in lizza, il regolamento e la programmazione del calendario degli allenamenti.

Gli equipaggi: Regione Lazio, Policlinico Gemelli, Università Tor Vergata, Università La Sapienza, Ministero della Salute, Ospedale Gemelli Isola, Ifo San Gallicano, Policlinico Militare di Roma - Celio, Incontra Donna - Idi - Irccs, Ospedale Santo Spirito in Saxia, Ospedale San Filippo Neri, Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, Società Italiana di Ginecologia Estetica e Funzionale, Donne dello Spettacolo, Donne della Stampa, Allieve Ufficiali di Marina dell'Accademia Navale di Livorno.