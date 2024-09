Roma: E' fatta per Saelemaekers, in chiusura anche Djalo

Ultime ore frenetiche di mercato e nella notte è successo di tutto in casa Roma. Questa mattina, intorno alle 10 a Fiumicino, sbarcherà Alexis Saelemaekers dal Milan in uno scambio di prestiti che vedrà volare in rossonero Tammy Abraham. Sempre nella notte, però, è arrivato il comunicato del Lens che ufficializza il ritorno in Francia di Danso, dopo che il calciatore, arrivato nella Capitale nella giornata di martedì, non ha ottenuto l'idoneità sportiva a seguito degli esami svolti al Campus Biomedico di Roma. "Ci interroghiamo sulle ragioni che hanno portato a questa decisione - scrive il Lens nella propria nota-. Si tratta di un calciatore che è stato sempre seguito e che nell'ultima stagione ha giocato più di 30 partite". Per far fronte all'emergenza Ghisolfi ha dunque chiuso velocemente per il difensore della Juventus, Tiago Djalo. Il calciatore arriverà con la formula del prestito e diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro. Il club bianconero riceverà 1 milione di euro per il trasferimento temporaneo del calciatore.