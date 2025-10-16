Acquista il giornale
Acquista il giornale
ULTIM'ORA

Roma: El Aynaoui 'Gasperini molto esigente, ha le idee chiare'

'Si concentra tanto su solidità difensiva, ma anche su attacco'

di Redazione Sport
16 ottobre 2025
'Si concentra tanto su solidità difensiva, ma anche su attacco'

'Si concentra tanto su solidità difensiva, ma anche su attacco'

XWhatsAppPrint

"Gasperini? È un allenatore molto esigente, ha idee chiare e un'esperienza enorme. Si avvale di sedute video e dà istruzioni molto precise in campo per arrivare a trasmettere le sue idee". Così Neil El Aynaoui, centrocampista della Roma, a Sky Sport, parla a due giorni dalla sfida con l'Inter. "Chiede tanto a tutti i reparti: difensori, centrocampisti e attaccanti. Tutti sanno quello che devono fare", ha aggiunto.

E poi ancora: "Insiste tanto sulla solidità difensiva, analizziamo i video e insiste molto su questo aspetto. Ma è un allenatore che si focalizza molto anche sulla fase offensiva, ci stiamo lavorando. Vuole che arriviamo più spesso e con più giocatori nell'area avversaria, ora sta a noi rispondere alle sue richieste".

Infine una battuta sull'ambiente di Roma: "L'atmosfera allo stadio è fantastica. È una grande fortuna per noi calciatori godere di questo spettacolo, e lo è anche per i miei familiari che ogni 15 giorni vengono allo stadio, che è sempre gremito, a vedere le partite. Sono davvero tifosi incredibili, trasmettono tutta la forza a noi giocatori in campo".

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su