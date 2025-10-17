Roma: Gasperini, contro l'Inter mi aspetto una gara coraggiosa

"Mi aspetto una prestazione coraggiosa e competitiva contro una delle migliori squadre in Europa. Ci siamo conquistati di giocarla in una posizione ambiziosa, conosciamo il loro valore e sarà una serata attesa dai tifosi". Sono le altre parole del tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, a Sky Sport dopo quelle in conferenza stampa alla vigilia della gara con l'Inter.

L'allenatore giallorosso si augura poi che la partita diventi "uno spot del calcio italiano", perché "entrambe le formazioni cercano il risultato attraverso il bel gioco".

Poi un pensiero sul Chivu: "È un allenatore che ha dato subito un'identità diversa rispetto a Inzaghi. Ha dato una pressione più alta alla squadra e anche una capacità offensiva, ci lavora molto - dice ancora Gasperini -. Si vedono già differenze, mi piace molto quello che sta facendo. Non era facile entrare dopo Inzaghi. Sta lavorando con qualità e personalità".