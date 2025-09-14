Roma: Massara, con Pellegrini abbiamo un giocatore forte in più

"Il calcio è talmente dinamico che le cose evolvono molto rapidamente. Con Pellegrini c'era un discorso condiviso rispetto alla possibilità di valutare altre soluzioni durante il mercato, ma adesso tanto lui quanto noi siamo concentrati sul campo e sappiamo di avere un giocatore forte in più, un giocatore che tiene moltissimo alla Roma e che ci darà un grande contributo, ne siamo sicuri". Lo ha detto Ricky Massara, diesse della Roma, a DAZN, prima della gara con il Torino.

Parlando della crescita della squadra ha invece aggiunto: "Ogni settimana l'allenatore mette un tassello in più alla squadra. Come ha detto bene il mister, adesso conta il lavoro quotidiano. Mi sembra un po' prematuro soffermarsi su obiettivi, dobbiamo lavorare e crescere. Ci sono tanti cambiamenti in squadra. C'è una nuova mentalità che il mister sta portando dentro la squadra. Si sono già viste delle ottime cose nelle prime partite, ma continuiamo a lavorare e andiamo avanti".