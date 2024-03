Roma: si ferma Kristensen, lesione alla coscia sinistra

Si ferma Kristensen. Il giocatore della Roma, dopo aver sostenuto gli esami strumentali, ha riportato una lesione alla coscia sinistra. Ma non sarebbe stato comunque a disposizione per la gara con il Brighton perché fuori dalla lista Uefa, ma sarà assente anche domenica sera contro la Fiorentina. L'obiettivo è riaverlo per la gara successiva di campionato con il Sassuolo. In vista dell'Europa League, poi, non si è allenato con il gruppo nemmeno Karsdorp che prosegue il suo lavoro individuale. Per questo sulla fascia destra giovedì sera dovrebbe giocare Celik con il dubbio di De Rossi relativo all'utilizzo della difesa a 4 o a 3. Crescono le quotazioni per la seconda con Smalling tra Mancini e Ndicka. In attacco, invece, conferme per il tridente Dybala, Lukaku ed El Shaarawy. All'Olimpico, intanto, ci sarà l'ennesimo sold out, il cinquantesimo. Attesi infatti oltre 63mila spettatori.