Roma: Svilar 'settimana del derby è pazza, si sente tensione'

"È sempre pazzesco, mi fa venire i brividi. Ma ovviamente preferisco Roma-Lazio a Lazio-Roma. Si tratta di una partita incredibile, l'attesa dura tutta la settimana. Sono molto contento che si giochi domenica". Lo ha detto Mile Svilar, portiere della Roma, alla trasmissione CBS Sports Golazo.

"E' una settimana pazza, la tensione cresce giorno per giorno e puoi percepirla nel spogliatoio - ha aggiunto -. E le persone iniziano a parlarne già il lunedì, poi il giorno della partita è il più importante dell'anno per i tifosi".

Poi sull'impatto di Gasperini sulla panchina della Roma ha spiegato: "Da portiere preferisci avere la difesa più compatta, ma la cosa più importante è vincere e a me andrebbe bene vincere anche tutte le partite 5-4. Ovviamente cercherei di non prenderei 4 gol a partita (ride, ndr). Con Gasperini è cambiata l'intensità e allenarci in questo modo è una cosa positiva. Siamo migliorati molto, anche se c'è ancora tanto da fare, ma siamo nella direzione giusta".