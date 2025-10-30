Roma: trauma distorsivo caviglia per Ferguson, out con il Milan
L'attaccante dovrebbe stare fermo un paio di settimane
Periodo decisamente sfortunato per Evan Ferguson. Gli accertamenti di oggi hanno evidenziato un trauma distorsivo della caviglia destra con l'interessamento capsulo legamentoso. Dunque il centravanti della Roma dovrà rimanere ai box circa un paio di settimane, saltando sicuramente la gara di domenica sera a San Siro contro il Milan. L'irlandese si è fatto male ieri dopo venti secondi gioco per un contrasto con Valenti del Parma.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su