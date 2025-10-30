Acquista il giornale
Roma: trauma distorsivo caviglia per Ferguson, out con il Milan

L'attaccante dovrebbe stare fermo un paio di settimane

di Redazione Sport
30 ottobre 2025
Periodo decisamente sfortunato per Evan Ferguson. Gli accertamenti di oggi hanno evidenziato un trauma distorsivo della caviglia destra con l'interessamento capsulo legamentoso. Dunque il centravanti della Roma dovrà rimanere ai box circa un paio di settimane, saltando sicuramente la gara di domenica sera a San Siro contro il Milan. L'irlandese si è fatto male ieri dopo venti secondi gioco per un contrasto con Valenti del Parma.

© Riproduzione riservata

