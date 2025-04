Roma vince con Soulé e Shomurodov: speranze Champions riaccese

Alla Roma bastano Soulé e Shomurodov per tornare a vincere e sperare, nonostante le dichiarazioni di Ranieri, ancora nella conquista di un posto nella prossima Champions League. All'Olimpico finisce 1-0 per i giallorossi che segnano con l'uzbeko dopo cinque minuti e poi reggono fino al triplice fischio regalandosi una Pasqua serena e mettendo pressione alle altre avversarie per l'Europa, perché il Bologna andrà a giocare con l'Inter mentre a Pasquetta Lazio e Juventus saranno rispettivamente impegnate con Genoa e Parma. Adesso, però, arriva il difficile perché nelle cinque gare restanti i giallorossi affronteranno in sequenza Inter, Fiorentina, Atalanta, Milan e Torino. Tutti scontri diretti per un posto in Europa.