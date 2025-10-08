Roma:Friedkin 'Gasperini? Non potremmo essere più felici di lui'

"Le nostre sensazioni sono buone, ma è ovviamente molto presto. Abbiamo una lunga stagione e un lungo percorso ancora davanti, ma credo nel nostro allenatore, in quello che sta facendo, in tutta la squadra e in tutti i nostri sforzi. Abbiamo speranze molto grandi". Lo ha detto il presidente della Roma, Dan Friedkin, a margine dell'assemblea Eca in corso nella Capitale.

"Gasperini? E' fantastico, la sua dedizione al lavoro è incredibile - ha aggiunto -. Lavora duro, chiede molto alla squadra, è molto serio in ciò che fa e siamo allineati con il suo stile da allenatore, parliamo spesso, lavoriamo insieme e molto vicino. Non potremmo essere più felici di lui".