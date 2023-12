Ronaldo, Messi, Bellingham: ecco la rosa dei Globe Soccer Awards

I tifosi da tutto il mondo hanno espresso un numero record di 27 milioni di voti per decidere le rose dei finalisti per i Dubai Globe Soccer Awards 2023, organizzati in collaborazione con il Dubai Sports Council. In vista della cerimonia ufficiale, che si terrà all'interno dell'Atlantis, The Palm, il 19 gennaio, alcuni dei finalisti nelle 20 categorie di premio sono già destinati a scatenare accesi dibattiti, specialmente le 11 stelle nominate per il Best Men's Player. Tra queste Cristiano Ronaldo e Lionel Messi si contendono il titolo, insieme a giocatori del calibro di Erling Haaland del Manchester City e la stella del Real Madrid Jude Bellingham, che è in lizza per un numero record di 4 awards totali - oltre al Best Men's Player è finalista anche per il Best Midfielder, il Power Horse Emerging Player e il Fans' Favourite Player. Due nuove categorie con focus sull'Italia - il Serie A Best Digital Content by a Player e il Serie A Best Digital Content by a Club - sono state introdotte per questa edizione in virtù della nuova partnership tra Globe Soccer e la massima serie italiana. Queste due categorie da sole hanno attratto più di mezzo milione di voti, con la Roma e Paulo Dybala attualmente in testa.