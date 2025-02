Rotterdam: Bolelli e Vavassori trionfano in finale di doppio

Su Rotterdam sventola bandiera azzurra. Merito di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, vincitori in finale contro il team composto da Sander Giller e Jan Zielinski col punteggio di 6-2 4-6 10-6. "E' stata una finale molto lottata - ha detto Simone Bolelli durante la cerimonia di premiazione - giocheremo tante volte quest'anno, voglio ringraziare il mio partner, abbiamo ricevuto tanto sostegno dal pubblico italiano qui e sono felice di aver condiviso questo successo con te, hai aggiunto anni alla mia carriera, sono quasi due anni che giochiamo insieme e spero di riuscire a vincere ancora più trofei alla nostra bacheca quest'anno". "Tre finali - ha esordito nel suo discorso post match Vavassori - abbiamo cominciato l'anno in maniera incredibile e ne sono fiero, è un piacere condividere il campo e il viaggio con te, l'atmosfera oggi era bellissima, questo è uno dei torneo più belli in cui abbia mai giocati, è stata una settimana bellissima e sicuramente torneremo l'anno prossimo".