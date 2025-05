Rublev battuto, Cobolli vince il torneo di Amburgo

Flavio Cobolli ha vinto il torneo Atp 500 di Amburgo, battendo in due set in finale Andrey Rublev, col punteggio di 6-2, 6-4. Per il romano è il secondo titolo Atp in carriera, dopo quello ottenuto nel torneo 250 di Bucarest nello scorso aprile. Cobolli è il quarto italiano a vincere il torneo di Amburgo dopo Paolo Bertolucci, Fabio Fognini e Lorenzo Musetti.