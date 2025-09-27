Rugby: Inghilterra vince la Coppa del Mondo femminile

L'Inghilterra vince la Coppa del Mondo di rugby femminile, la terza della sua storia a 11 anni di distanza dall'ultimo titolo iridato, battendo il Canada 33-13. A Twickenham, davanti a 81885 spettatori, le inglesi hanno conquistato la loro 33ma vittoria consecutiva. Le "Red Roses" hanno vinto 63 delle ultime 64 partite: l'unica pecca è stata la sconfitta contro la Nuova Zelanda nella finale del 2022, posticipata a causa del Covid.

L'Inghilterra ha superato il Canada per cinque mete a due vincendo la terza coppa iridata, essendo stata incoronata campione del mondo per la prima volta nel 1994.