Rugby:sport e disabilità,Asd Betsson e Università Padova insieme

In occasione della Giornata Mondiale della Disabilità l'ASD Betsson Sport Padova Rugby e l'Università di Psicologia di Padova hanno unito le forze per promuovere un progetto che intreccia sport, inclusione, passione e ricerca accademica. Il club, parte del Betsson Sport Club sin dalla sua creazione, non si limita all'agonismo, ma si impegna attivamente nella sensibilizzazione: i membri della squadra, guidati dal presidente e atleta Nicolò Toscano, organizzano attività nelle scuole e nelle Università, permettendo agli studenti di sperimentare in prima persona l'esperienza di praticare sport sulla carrozzina. Ma le loro iniziative non si limitano solo alle scuole: durante il Betsson Sport Day, anche il celebre ambassador del brand, Francesco Totti, ha avuto la possibilità di mettersi alla prova, sfidando i ragazzi della squadra in un appassionante 3 contro 3 e sperimentando direttamente questa disciplina. Questa collaborazione con l'Università di Psicologia di Padova ha regalato agli studenti del corso di laurea magistrale in Psicologia dello Sport, coordinato dalla Prof.ssa Irene Leo, esperienze straordinarie. "Avevo la sensazione che uno sport paralimpico non potesse essere considerato al 100% come il suo equivalente, e invece mi sbagliavo" ha confessato uno degli studenti partecipanti. Un'altra studentessa ha condiviso: "Oltre a essermi divertita tantissimo, è stata un'esperienza molto intensa, che mi ha permesso di provare emozioni uniche, che non avrei mai immaginato di poter vivere". La Prof.ssa Leo, coordinatrice del corso in Psicologia dello Sport, ha evidenziato l'importanza educativa dell'iniziativa: "Gli studenti e le studentesse del mio corso hanno l'opportunità unica di comprendere non solo gli aspetti legati a questo magnifico sport, ma anche alla disabilità". Questa sinergia rappresenta un significativo passo avanti verso una maggiore consapevolezza del ruolo dello sport come strumento di inclusione e riscatto sociale. Un progetto questo che lancia un messaggio chiaro e potente, condiviso dal brand di infotainment sportivo: la disabilità non è un limite, ma una dimensione da comprendere, rispettare e valorizzare.