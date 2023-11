Rune "Sinner", tanti punti di forza alle ATP Finals

Holger Rune ha affermato in conferenza stampa dopo la partita contro il greco Stefanos Tsitsipas, interrotta a causa di un infortunio dell'avversario, che "Sinner ha tanti punti di forza che proteggono le sue debolezze. Tutti i giocatori hanno i propri punti di forza e quelli che piacciono di meno, per me è la stessa cosa". Ha inoltre aggiunto che Sinner ha ottenuto i migliori risultati su superfici più difficili, ma che come Alcaraz è un giocatore da tutti i terreni, non esistono superfici sulle quali preferirebbe sfidarlo piuttosto che altre. Holger Rune ha poi sottolineato che Sinner può fare grandi diritti e grandi rovesci, così come grandi volée e grandi servizi, tutto insomma. Ha inoltre affermato che giocare contro di lui in Italia è più duro, ma che si sta preparando per la sfida. Parlando della partita con Tsitsipas, ha detto di averla preparata come una normale partita, non avendo sentito voci sulle sue condizioni di salute. Ha concluso sorridendo che "mi spiace per i tifosi ma questa situazione va bene alle mie gambe".