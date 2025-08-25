Acquista il giornale
Acquista il giornale
ULTIM'ORA

Runjaic, le prime partite possono essere complicate

Tecnico Udinese, dal mercato mi aspetto un paio di innesti

di Redazione Sport
25 agosto 2025
Tecnico Udinese, dal mercato mi aspetto un paio di innesti

Tecnico Udinese, dal mercato mi aspetto un paio di innesti

XWhatsAppPrint

"Le prime partite possono essere complicate, coi carichi da smaltire, sia a livello fisico, sia mentale. Il risultato non ci soddisfa. La partita ci ha mostrato su cosa dobbiamo lavorare. Il piano del Verona era resistere e portare via un punto, ce l'hanno fatta". Lo ha detto Kosta Runjaic, in conferenza stampa, commentando il pari della sua Udinese con il Verona.

"In certe fasi ci è mancata un po' di qualità - ha aggiunto - siamo stati anche un po' sfortunati con le traverse di Zarraga e Kamara. Ora analizziamo quanto fatto e lavoriamo sui dettagli anche perché affronteremo un'avversaria di qualità elevata come l'Inter".

"Con la società parliamo sempre e sappiamo cosa ci manca - ha aggiunto parlando di mercato - ci servono calciatori che aumentino la qualità. In questa settimana, speriamo di puntellare la nostra rosa con almeno un paio di inserimenti".

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su