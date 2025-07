Russell, non ho ancora firmato il rinnovo con Mercedes

"Non ho ancora firmato il rinnovo, ma voglio concentrami sulla gara per vincere questo che è il GP di casa. Io non sto parlando con altri team. Sento di avere la pelle dura e non ho bisogno di leggere notizie e ascoltare voci. Penso a guidare. Puoi avere un contratto, ma se non hai le prestazioni rischi di essere fuori. E io non sono in questa posizione". George Russell, in conferenza stampa a Silverstone, così ha risposto ai rumors che parlano di trattative in corso tra la Mercedes e Max Verstappen. "Voglio continuare con Mercedes, mi fido di Wolff (il team principal, ndr) ed è normale che loro debbano fare il meglio per il team. Ma io sono tranquillo e concentrato sulla mia guida e non avrò problemi con qualsiasi compagno di squadra", ha aggiunto.