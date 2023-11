Rybakina ko, Sabalenka in semifinale WTA Masters Cancun

Aryna Sabalenka si qualifica per le semifinali del Wta Masters in corso a Cancun. Con la pioggia che aveva fatto sospendere oil match ripreso dopo oltre sedici ore, la numero uno dle tennis mondiale ha battuto Elena Rybakina (n.4) con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-3. La bielorussa, seconda nel suo girone alle spalle dell'americana Jessica Pegula, conserva così la chance di mantenersi al comando del ranking mondiale se vince la semifinale. Una sconfitta aprirebbe la strada al primato Wta alla polacca Iga Swiatek, in testa già per 75 settimane fino agli US Open. Nell'altro girone del Masters femminile, l'americana Coco Gauff ha battuto la ceca Marketa Vondrousova 5-7, 7-6 (7/4), 6-3, e accede alle semifinali grazie al successo di Swiatek. La numero 2 del mondo ha infatti battuto la tunisina Ons Jabeur (N.7), 6-1, 6-2 in soli 67 minuti. Gauff affronterà in semifinale la connazionale Pegula, ma sarà lo scontro tra Sabalenka e Swiatek sotto i riflettori: se Sabalenka vincesse, finirebbe l'anno da numero 1 del mondo, ma una sconfitta aprirebbe la possibilità a Swiatek di riconquistare il trono.