Ryder Cup: tifo Trump non basta, Europa avanti dopo 1/o giorno

Alla presenza del presidente Donald Trump, il Team Europe ha chiuso in vantaggio sul Team USA (5,5-2,5) la prima giornata della 45ma edizione della Ryder Cup, in corso al Bethpage State Park Golf Course di Farmingdale (New York). Tifo da stadio per Trump, intervenuto nell'intervallo tra i foursome mattutini - terminati con un netto 3-1 per gli europei - e l'inizio dei fourball pomeridiani per portare il suo sostegno ai giocatori a stelle e strisce, che tuttavia non sono riusciti a cambiare l'andamento del match. Il leader repubblicano ha preso posto in un'area protetta da vetri antiproiettile, dalla quale è uscito più volte per salutare i giocatori di entrambe le squadre e chiacchierare con la leggenda del golf Gary Player.

Ma il suo sostegno non é bastato ai padroni di casa. Nei fourball, infatti, con il parziale favorevole di 2,5-1,5 il vantaggio dei continentali è aumentato di un altro punto. Conferme e sorprese in campo. Tra gli europei hanno risposto alle attese Jon Rahm, Tommy Fleetwood e Rory McIlroy, numero due mondiale, e altri sei hanno contribuito al punteggio. In casa americana deludenti Scottie Scheffler, leader del World Ranking, e Bryson DeChambeau, sconfitti in entrambi gli incontri disputati, mentre il migliore è stato Patrick Cantlay con 1,5 punti. E complessivamente sette nella squadra sono rimasti a zero.