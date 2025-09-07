Sabalenka bis agli Us Open, battuta in finale Anisimova
La n.1 al mondo vince per il secondo anno lo slam americano
Aryna Sabalenka si conferma regina a New York. La tennista n.1 al mondo ha vinto per il secondo anno consecutivo gli Us Open, battendo in finale l'americana Amanda Anisimova in due set con il punteggio di 6-3 7-6 (7/3). Niente riscatto per Anisimova che incassa un'altra sconfitta nella seconda finale slam disputata dopo il doppio 6-0 subito a Wimbledon contro Iga Swiatek.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su