Sabatino Aracu: Luciano Buonfiglio merita il Coni, esperienza e risultati alle Olimpiadi

"Vinca il più forte. Come persone sono tutte brave. Credo che il Coni vada dato a chi lo sport lo ha gestito in questi anni. All'amico Luciano Buonfiglio, ad esempio, perché, al di là di essere stato atleta olimpionico, è un uomo che ha esperienza vera alla guida di una federazione sportiva. I risultati alle ultime Olimpiadi si sono visti anche grazie alle federazioni sportive". Così Sabatino Aracu, presidente della Federazione italiana sport rotellistici, a margine della visita da parte del presidente uscente del Cio Thomas Bach e della subentrante Kristy Coventry alla Coppa del Mondo di Skatebord in corso a Roma.

Quella della Coventry, che sarà formalmente nuovo presidente del Comitato Olimpico il prossimo 24 giugno, è stata una vera e propria sorpresa: "Mi aspettavo Thomas Bach, che avevo invitato, poi ieri mi ha detto che sarebbe venuta anche la Conventry - aggiunge Aracu - Credo che davanti ad una vetrina come il Colosseo abbiamo fatto lo sport più giovane del momento di fronte al monumento più antico ed emblematico è tanto".