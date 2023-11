Sainz 7° nelle Libere 1 a Abu Dhabi, Russell in pole

La Mercedes ha avuto una buona partenza, chiudendo al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Formula Uno di Abu Dhabi: il più veloce è stato George Russell, che ha girato in 1:26.072. Secondo tempo per il rookie Felipe Drugovich con l'Aston Martin, a 0.288 di distanza. Terzo crono per l'australiano Daniel Ricciardo (AlphaTauri), staccato di 0.361 dal vertice. Quarto posto per Valtteri Bottas (Alfa Romeo), davanti al canadese Lance Stroll (Aston Martin) e all'australiano Oscar Piastri (McLaren). Settimo tempo per Carlos Sainz, a 0.593, e Robert Shwartzman (+0.631), che ha girato al posto di Leclerc.