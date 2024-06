Sainz, contento del podio ma ci manca ancora qualcosa

"Sono contento del podio di oggi, prendere 15 punti è un bel risultato per noi, in una gara davvero movimentata". Lo ha detto Carlos Sainz nelle prima interviste dopo il Gp d'Austria di Formula 1. "Noi ancora non abbiamo quello che serve per lottare per il podio e oggi abbiamo approfittato del fatto che c'è stata un po' di azione davanti a noi - ha proseguito il pilota della Ferrari, che guardando al prossimo Gp, tra una settimana a Silverstone, ha aggiunto -. Ora continueremo a lavorare per tornare a stare davanti e in lotta per la vittoria".