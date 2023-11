Sainz, "Grazie ai tifosi per l'atmosfera grandiosa" a Las Vegas F1

Ho trascorso un momento davvero divertente finora, anche dopo il torneo di golf. Tutti sanno che sono un appassionato e organizzare un evento come quello per Netflix e con la grande atmosfera dei tifosi è stato bellissimo. Vincerlo è stato ancora più piacevole, anche se rompere il trofeo non è stato il massimo. Al contrario di Verstappen, Carlos Sainz si dice molto felice di essere a Las Vegas in vista del Gran Premio di Formula 1. Anche il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton è entusiasta di Las Vegas: "È bello qui, anche se dobbiamo ancora correre, bisogna dire che è un posto fantastico e che dà tanta energia".