Salvini 'no al processo a Sinner, campione orgoglio italiano'

"Non farei il processo a Sinner, è un orgoglio italiano, godiamoci un campione, ce ne sono tanti altri di tennisti in gamba": lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a margine di un evento a Milano, parlando del fatto che Sinner non ha dato disponibilità per la Coppa Davis.

"Capisco la rabbia, la frustrazione e l'invidia di qualche tennista da salotto, ma godiamoci un campione che ci invidia il mondo" ha aggiunto Salvini.