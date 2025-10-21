Acquista il giornale
Acquista il giornale
ULTIM'ORA

Salvini 'no al processo a Sinner, campione orgoglio italiano'

'Capisco rabbia di qualche tennista da salotto...godiamocelo'

di Redazione Sport
21 ottobre 2025
'Capisco rabbia di qualche tennista da salotto...godiamocelo'

'Capisco rabbia di qualche tennista da salotto...godiamocelo'

XWhatsAppPrint

"Non farei il processo a Sinner, è un orgoglio italiano, godiamoci un campione, ce ne sono tanti altri di tennisti in gamba": lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a margine di un evento a Milano, parlando del fatto che Sinner non ha dato disponibilità per la Coppa Davis.

"Capisco la rabbia, la frustrazione e l'invidia di qualche tennista da salotto, ma godiamoci un campione che ci invidia il mondo" ha aggiunto Salvini.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su