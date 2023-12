San Antonio perde 17ma partita consecutiva, NBA

Con il 17° ko consecutivo incassato a Houston (93-82), i San Antonio Spurs di Victor Wembanyama hanno battuto il triste record della franchigia che già gli apparteneva. Gli Spurs sono riusciti a fare peggio delle 16 sconfitte di fila subite la scorsa stagione, quando finirono ultimi nella Western Conference. Wembanyama - autore di 15 punti, 18 rimbalzi e 5 stoppate - non è riuscito ad incidere con i tiri da tre punti (1 su 6, oltre a 5 palloni persi). Milwaukee e Giannis Antetokounmpo (32 punti, 12 rimbalzi, 6 assist) hanno avuto bisogno di un supplementare per sconfiggere i Chicago Bulls (133-129) di DeMar DeRozan (41 punti, 11 assist), mentre i Pacers hanno recuperato 131 a 123 ai Detroit Pistons (19 sconfitte di fila), grazie ai 30 punti del canadese Bennedict Mathurin partito dalla panchina. New Orleans si è offerta una vittoria prestigiosa contro la capolista della Western Conference, i Minnesota Timberwolves (121-107), privi di Anthony Edwards. Criticato nei giorni scorsi da tifosi e media per apparire in sovrappeso, Zion Williamson ha risposto con 36 punti. Nonostante i 40 punti dell'esterno serbo Bogdan Bogdanovic, Denver ha vinto ad Atlanta (129-122) dopo tre sconfitte. Jamal Murray ha segnato 29 punti e 9 rimbalzi, per completare l'opera del pivot serbo Nikola Jokic (25 punti, 8 rimbalzi, 9 assist).