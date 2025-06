Sandro Tonali: "Dobbiamo mettere in difficoltà tutte le avversarie" prima della sfida con la Norvegia

"Siamo l'Italia e dobbiamo mettere in difficoltà tutte le avversarie". Dal ritiro di Coverciano, Sandro Tonali parla così alla vigilia della sfida con la Norvegia fondamentale nella corsa alle qualificazioni mondiali. "Ogni volta che manco dall'Italia per tanto tempo mi manca tornare a casa - dice il giocatore del Newcastle -, lo faccio sempre in Nazionale e lo faccio nel migliore dei modi. Vengo qui e trovo un gruppo che ha voglia di stare qui e ha bisogno di stare insieme. Abbiamo bisogno di affrontare le partite da squadra vera, cercando di non avere e non crearsi difficoltà. Dobbiamo fare il semplice".

Quanto alle voci di mercato che lo riguardano, Tonali è netto: "Io sono felice dove sono adesso, ho trovato persone che mi vogliono bene, a cui io voglio bene, e non voglio rompere questa linea. Di pensieri ne ho fatti, ma adesso sono felice dove sto".